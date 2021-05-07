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Лидеры ЕС собираются на саммит. Обсудят отмену патентов на вакцины от COVID

Автор: РБК-Украина

Лидеры стран Европейского союза намерены обсудить отмену патентов на вакцины от COVID. Обсуждение планируется в рамках двухдневного саммита в Порту, который пройдет 7-8 мая.

Об этом пишет Euronews.

Сообщается, что саммит в Порту станет первой очной встречей лидеров 27 стран-участниц Европейского союза в этом году.

На саммите ожидается одобрение трех основных целей: уровень занятости в ЕС не менее 78%, не менее 60% взрослого населения, посещающего учебные курсы, и сокращение числа тех, кто подвержен риску бедности или социальной изоляции, на не менее 15 миллионов человек.

Также сообщается, что в качестве последнего дополнения к своей повестке дня лидеры ЕС также обсудят предложение США об отказе от патентов на вакцины COVID-19, чтобы помочь ускорить завершение пандемии.

Напомним, ранее администрация президента США Джо Байдена выступила за отказ от прав на интеллектуальную собственность в вопросе патентов, но канцлер Германии Ангела Меркель не согласна с этим. По ее словам, защита патентов является источником инноваций, и она должна оставаться таковой в будущем.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Патенты на вакцины от коронавируса могут отменить: что это значит".

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