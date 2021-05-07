Лідери ЄС збираються на саміт. Обговорять скасування патентів на вакцини від COVID

Лідери країн Європейського Союзу мають намір обговорити скасування патентів на вакцини від COVID . Обговорення планується в рамках дводенного саміту в Порту, який пройде 7-8 травня.

Повідомляється, що саміт в Порту стане першою очною зустріччю лідерів 27 країн-учасниць Європейського союзу в цьому році.

На саміті очікується схвалення трьох основних цілей: рівень зайнятості в ЄС не менше 78%, не менше 60% дорослого населення, що відвідує навчальні курси, і скорочення числа тих, хто схильний до ризику бідності або соціальної ізоляції, на не менше 15 мільйонів осіб.

Також повідомляється, що в якості останнього доповнення до свого порядку денного лідери ЄС також обговорять пропозицію США про відмову від патентів на вакцини COVID-19, щоб допомогти прискорити завершення пандемії.