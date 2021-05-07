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Лідери ЄС збираються на саміт. Обговорять скасування патентів на вакцини від COVID

Автор: РБК-Україна

Лідери країн Європейського Союзу мають намір обговорити скасування патентів на вакцини від COVID. Обговорення планується в рамках дводенного саміту в Порту, який пройде 7-8 травня.

Про це пише Euronews.

Повідомляється, що саміт в Порту стане першою очною зустріччю лідерів 27 країн-учасниць Європейського союзу в цьому році.

На саміті очікується схвалення трьох основних цілей: рівень зайнятості в ЄС не менше 78%, не менше 60% дорослого населення, що відвідує навчальні курси, і скорочення числа тих, хто схильний до ризику бідності або соціальної ізоляції, на не менше 15 мільйонів осіб.

Також повідомляється, що в якості останнього доповнення до свого порядку денного лідери ЄС також обговорять пропозицію США про відмову від патентів на вакцини COVID-19, щоб допомогти прискорити завершення пандемії.

Нагадаємо, раніше адміністрація президента США Джо Байдена виступила за відмову від прав на інтелектуальну власність у питанні патентів, але канцлер Німеччини Ангела Меркель не згодна з цим. За її словами, захист патентів є джерелом інновацій, і він має залишатися таким в майбутньому.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Патенти на вакцини від коронавірусу можуть скасувати: що це означає".

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