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Лише одна область в Україні залишилася в "червоній" зоні карантину

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 17:01
Лише одна область в Україні залишилася в "червоній" зоні карантину Фото: в червоній зоні залишається тільки Сумська область (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Відзавтра в Україні в "червоній" зоні карантину через коронавірус залишається тільки Сумська область. Сьогодні з "червоної" зони вивели Запорізьку та Полтавську області.

Про це свідчать дані МОЗ та результати засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Так, рівень госпіталізації у Сумській області становить 55,1, що не перевищує норму менше або 60 на 100 тисяч населення.

Динаміка рівня госпіталізації зменшилась становить -25,9%. Завантаженість ліжок киснем - 60,9% при нормі до 65%.

Згідно з даними МОЗ, за минулу добу в Сумській області виявили 139 нових випадків коронавіруса.

РБК-Україна писало, що жорсткі карантинні обмеження в Запорізькій та Полтавській областях скасовуються з 7 травня.

Раніше повідомлялося, що наступного тижня в Україні може вже не бути "червоної" зони карантину. Країна може стати "жовто-помаранчевою".

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 6038 нових випадків COVID-19. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Харківській областях.

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