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Лишь в трех областях Украины не превышен уровень заболеваемости коронавирусом

Автор: Инна Собора

Уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 21 области. Кроме того, этот показатель за пределами нормы в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей.

По состоянию на 18 сентября, она не превышена лишь в Закарпатской, Кировоградской и Николаевской областях.

При этом, самый высокий показатель в:

  • Черновицкой области (303 на 100 тысяч),
  • Луганской (286),
  • Тернопольской (194),
  • Киеве (150).

Ранее сообщалось, что в десяти регионах страны превышен показатель динамик госпитализаций больных коронавирусом.

РБК-Украина писало, что второй день подряд в стране более 6 тысяч новых COVID-случаев за сутки.

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