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Литва отправила в Украину и Армению вакцины от коронавируса

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 18 августа, Литва отправила в Украину 46 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca (Vaxzevria). Также во вторник партию вакцины отправили в Армению.

Об этом пишет РБК-Украина ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Литвы.

«Партия из 27 500 доз вакцины Vaxzevria была доставлена в Армению самолетом во вторник, а 46 000 доз этой вакцины были отправлены в Украину в среду», - говорится в сообщении.

По решению правительства Литвы иностранным государствам было отправлено 220 тысяч доз вакцины AstraZeneca (Vaxzevria).

"Этой поддержкой Литва выражает серьезное обязательство по оказанию помощи Восточному партнерству и другим дружественным странам, которые не получают регулярные поставки вакцин против COVID-19", - сообщили в Минздраве Литвы.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как получить вторую дозу вакцины, если первая сделана за границей.

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