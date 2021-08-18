Литва відправила в Україну і Вірменію вакцини від коронавірусу

Сьогодні, 18 серпня, Литва відправила в Україну 46 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca (Vaxzevria). Також у вівторок партію вакцини відправили до Вірменії.

"Партія з 27 500 доз вакцини Vaxzevria була доставлена до Вірменії літаком у вівторок, а 46 000 доз цієї вакцини були відправлені в Україну в середу", - йдеться в повідомленні.

За рішенням уряду Литви іноземним державам було відправлено 220 тисяч доз вакцини AstraZeneca (Vaxzevria).

"Цією підтримкою Литва висловлює серйозне зобов'язання з надання допомоги Східному партнерству та іншим дружнім країнам, які не отримують регулярні поставки вакцин проти COVID-19", - повідомили в МОЗ Литви.