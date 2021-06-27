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В Литве всех заболевших коронавирусом будут проверять на штамм Delta

Автор: Наталья Скороход

В Литве всех пациентов с COVID-19 будут проверять на штамм Delta. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Литвы.

Об этом сообщает национальное Литовское телевидение и радио.

Delta.

Напомним, что доминирование штамма Delta прогнозируют этим летов в Германии. Чтоб избежать этого, власти усилили вакцинацию населения.

Ранее сообщалось, что коронавирус Delta уже зафиксировали и в Украине. Пока известно о двух случаях болезни.

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