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У Литві всіх хворих на коронавірус перевірятимуть на штам Delta

Автор: Наталья Скороход

У Литві всіх пацієнтів з COVID-19 перевірятимуть на штам Delta. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Литви.

Про це повідомляє національне Литовське телебачення і радіо.

Delta.

Нагадаємо, що домінування штаму Delta прогнозують цього літа в Німеччині. Щоб уникнути цього, влада посилила вакцинацію населення.

Раніше повідомлялося, що коронавірус Delta вже зафіксували і в Україні. Поки відомо про два випадки хвороби.

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Коронавірус