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Локдаун в Киеве: школы остаются закрытыми, транспорт - по спецпропускам

Автор: РБК-Украина

Локдаун в Киеве продлили до 30 апреля. Это означает, что школы и садики остаются закрытыми, а общественным транспортом можно воспользоваться только по специальным пропускам.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на время локдауна останутся закрытыми все школы и детские сады.

"Весь общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать пока по специальным пропускам. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Заведения общественного питания работают только на вынос или доставку", - отметил Кличко.

Он также добавил, что не будут работать продуктовые ярмарки.

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 апреля в Киеве разрешили монтаж летних площадок возле ресторанов. Однако работать они смогут только после полного снятия карантинных ограничений "красной" зоны.

Также стало известно, что в Киеве изменили график движения поездов в метро на время локдауна. В частности, интервал между поездами в пиковое время увеличили до 2 минут, потому что пассажиропоток упал в несколько раз.

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Новости Украины Виталий КличкоКиевЛокдаун
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