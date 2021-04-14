Локдаун в Києві: школи залишаються закритими, транспорт - за спецперепустками

Локдаун в Києві продовжили до 30 квітня. Це означає, що школи і садочки залишаються закритими, а громадським транспортом можна скористатися тільки за спеціальними перепустками.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, на час локдауна залишаться закритими всі школи і дитячі садочки.

"Весь громадський транспорт - і наземний, і метро - працюватиме поки за спеціальними перепустками. Тобто виключно для перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури. Заклади громадського харчування працюють тільки на винос або доставку", - зазначив Кличко.

Він також додав, що не будуть працювати продуктові ярмарки.