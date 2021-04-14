RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Локдаун в Києві: школи залишаються закритими, транспорт - за спецперепустками

Автор: РБК-Україна

Локдаун в Києві продовжили до 30 квітня. Це означає, що школи і садочки залишаються закритими, а громадським транспортом можна скористатися тільки за спеціальними перепустками.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, на час локдауна залишаться закритими всі школи і дитячі садочки.

"Весь громадський транспорт - і наземний, і метро - працюватиме поки за спеціальними перепустками. Тобто виключно для перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури. Заклади громадського харчування працюють тільки на винос або доставку", - зазначив Кличко.

Він також додав, що не будуть працювати продуктові ярмарки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 15 квітня в Києві дозволили монтаж літніх майданчиків біля ресторанів. Однак працювати вони зможуть тільки після повного зняття карантинних обмежень "червоної" зони.

Також стало відомо, що в Києві змінили графік руху поїздів у метро на час локдауна. Зокрема, інтервал між поїздами в піковий час збільшили до 2 хвилин, тому що пасажиропотік упав у кілька разів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віталий КличкоКиївЛокдаун
Читайте також
Заповненість COVID-ліжок у медзакладах Києва перевищує 70%
Прогноз погоди