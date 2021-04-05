Локдаун в Киеве: что и как работает во время жесткого карантина

Так, на период жесткого локдауна допускается:

проведение религиозными организациями богослужений, но при условии, что на одного человека выделено не менее 10 квадратных метров;

работа заведений общественного питания в аэропорту ;

; работа магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами . Максимальное количество посетителей - не более одного покупателя на 20 квадратных метров;

. Максимальное количество посетителей - не более одного покупателя на 20 квадратных метров; работа историко-культурных заповедников , субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществления кино- и видеосъемки;

, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществления кино- и видеосъемки; работа заведений общественного питания в гостиницах с 6 утра до 11 часов дня. Вместе с тем, ограничений для заказа еды в номер по часам нет.

Также в городе продолжают работать продуктовые рынки, а вот ярмарки на период локдауна запрещены.

Кафе, рестораны, а также торговля непродовольственной группой товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Транспорт в Киеве также продолжает работать, но в режиме спецперевозок. Поэтому, для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом, пассажиру необходимо иметь спецпропуск, а также паспорт. Пригородный транспорт курсирует без пропусков. Ограничений на железной дороге и на авиаперевозки на данный момент нет.