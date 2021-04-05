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Локдаун в Киеве: что и как работает во время жесткого карантина

Автор: Ирина Гамерская

Локдаун в Киеве из-за сложной ситуации с коронавирусом продлится минимум до 16 апреля. На этот период в городе введены жесткие ограничения, однако есть сферы, которых не коснулись строгие запреты.

Решение о том, как столица будет жить на период локдауна приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС.

Так, на период жесткого локдауна допускается:

  • проведение религиозными организациями богослужений, но при условии, что на одного человека выделено не менее 10 квадратных метров;
  • работа заведений общественного питания в аэропорту;
  • работа магазинов продовольственной группы, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами. Максимальное количество посетителей - не более одного покупателя на 20 квадратных метров;
  • работа историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществления кино- и видеосъемки;
  • работа заведений общественного питания в гостиницах с 6 утра до 11 часов дня. Вместе с тем, ограничений для заказа еды в номер по часам нет.

Также в городе продолжают работать продуктовые рынки, а вот ярмарки на период локдауна запрещены.

Кафе, рестораны, а также торговля непродовольственной группой товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Транспорт в Киеве также продолжает работать, но в режиме спецперевозок. Поэтому, для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом, пассажиру необходимо иметь спецпропуск, а также паспорт. Пригородный транспорт курсирует без пропусков. Ограничений на железной дороге и на авиаперевозки на данный момент нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, как получить спецпропуск на транспорт в Киеве.

Отметим, в первый день жесткого локдауна в Киеве образовались значительные пробки на дорогах, а стоимость такси подскочила местами втрое.

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