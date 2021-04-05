Локдаун в Киеве: что и как работает во время жесткого карантина

Локдаун в Киеве из-за сложной ситуации с коронавирусом продлится минимум до 16 апреля. На этот период в городе введены жесткие ограничения, однако есть сферы, которых не коснулись строгие запреты.
Решение о том, как столица будет жить на период локдауна приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС.
Так, на период жесткого локдауна допускается:
Также в городе продолжают работать продуктовые рынки, а вот ярмарки на период локдауна запрещены.
Кафе, рестораны, а также торговля непродовольственной группой товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.
Транспорт в Киеве также продолжает работать, но в режиме спецперевозок. Поэтому, для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом, пассажиру необходимо иметь спецпропуск, а также паспорт. Пригородный транспорт курсирует без пропусков. Ограничений на железной дороге и на авиаперевозки на данный момент нет.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, как получить спецпропуск на транспорт в Киеве.
Отметим, в первый день жесткого локдауна в Киеве образовались значительные пробки на дорогах, а стоимость такси подскочила местами втрое.