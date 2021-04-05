Локдаун в Києві: що і як працює під час жорсткого карантину

Локдаун у Києві через складну ситуацію з коронавірусом триватиме щонайменше до 16 квітня. На цей період у місті введено жорсткі обмеження, проте є сфери, яких не торкнулися суворі заборони.
Рішення про те, як столиця житиме на період локдауну прийняла міська комісія з ТЕБ та НС.
Так, на період жорсткого локдауну допускається:
Також у місті продовжуть працювати продуктові ринки, а от ярмарки на період локдауну заборонені.
Кафе, ресторани, а також торгівля непродовольчою групою товарів може відбуватись лише із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.
Транспорт у Києві також продовжує працювати, але в режимі спецперевезень. Тож, для того, щоб скористатися громадським транспортом пасажирові необхідно мати спецперепуску, а також паспорт. Приміський транспорт курсує без перепусток. Обмежень на залізниці та авіаперевезень наразі немає.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, як отримати спецперепустку на транспорт у Києві.
Зазначимо, у перший день жорсткого локдауну у Києві утворилися значні затори на дорогах, а вартість таксі підскочила місцями втричі.