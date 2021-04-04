Локдаун в Киеве ужесточат уже завтра: список ограничений

С завтрашнего дня в Киев возвращают спецпропуска для общественного транспорта, в частности для метро.

То есть проезд возможен исключительно для перевозки работников предприятий критически важной инфраструктуры.

Также в городе закрывают все школы и детские сады. До усиленного локдауна было разрешено обучение учащихся 1-4 классов в школах, а также работа детсадов. Как сообщил мэр Киева, их закрывают из-за критической ситуации с коронавирусом.

Отметим, что с 1 апреля в городе запретили работу ярмарок. Этот запрет будет действовать минимум до 12 апреля.

Кроме того, владельцам магазинов и других учреждений торговли в Киеве рекомендуют ввести приоритетное время с 10:00 до 12:00 для обслуживания пенсионеров.

Также государственным и коммунальным больницам запретили проводить плановые госпитализации, кроме случаев помощи беременным, роженицам и новорожденным; помощи онкобольным; других случаев при реальной угрозе жизни пациента.