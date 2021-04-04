Локдаун в Києві посилять вже завтра: список обмежень

Локдаун у Києві посилять 5 квітня. Додаткові карантинні обмеження передбачають роботу громадського транспорту за спецпропусками.
Які нові карантинні обмеження вводять в Києві, в матеріалі РБК-Україна.
З завтрашнього дня в Київ повертають спецпропуски для громадського транспорту, зокрема для метро.
Тобто проїзд можливий виключно для перевезення працівників підприємств критично важливої інфраструктури.
Також у місті закривають всі школи та дитячі садочки. До посиленого локдауну було дозволено навчання учнів 1-4 класів в школах, а також роботу дитсадків. Як повідомив мер Києва, їх закривають через критичну ситуацію з коронавірусом.
Крім того, власникам магазинів та інших закладів торгівлі в Києві рекомендую ввести пріоритетний час з 10:00 до 12:00 для обслуговування пенсіонерів.
Також державним і комунальним лікарням заборонили проводити планові госпіталізації, крім випадків допомоги вагітним, породіллям та новонародженим; допомоги онкохворим; інших випадків при реальній загрозі життю пацієнта.
Зазначимо, що з 1 квітня в місті заборонили роботу ярмарків. Ця заборона буде діяти мінімум до 12 квітня.
Нагадаємо, голова МОЗ України Максим Степанов заявив, що у Києві спостерігається найбільш напружена ситуація з госпіталізаціями через коронавірус. У столиці показник заповнювання ліжок з киснем становить 85,8%.
Крім того, МОЗ прогнозував ріст нових COVID-випадків в найближчі один-два тижні.
Тим часом, у трьох областях "червоної" зони покращилась ситуація з коронавірусом.