Локдаун в Києві посилять вже завтра: список обмежень

З завтрашнього дня в Київ повертають спецпропуски для громадського транспорту, зокрема для метро.

Тобто проїзд можливий виключно для перевезення працівників підприємств критично важливої інфраструктури.

Також у місті закривають всі школи та дитячі садочки. До посиленого локдауну було дозволено навчання учнів 1-4 класів в школах, а також роботу дитсадків. Як повідомив мер Києва, їх закривають через критичну ситуацію з коронавірусом.

Крім того, власникам магазинів та інших закладів торгівлі в Києві рекомендую ввести пріоритетний час з 10:00 до 12:00 для обслуговування пенсіонерів.

Також державним і комунальним лікарням заборонили проводити планові госпіталізації, крім випадків допомоги вагітним, породіллям та новонародженим; допомоги онкохворим; інших випадків при реальній загрозі життю пацієнта.

Зазначимо, що з 1 квітня в місті заборонили роботу ярмарків. Ця заборона буде діяти мінімум до 12 квітня.