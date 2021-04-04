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Локдаун в Києві посилять вже завтра: список обмежень

Автор: Анастасія Рокитна

Локдаун у Києві посилять 5 квітня. Додаткові карантинні обмеження передбачають роботу громадського транспорту за спецпропусками.

Які нові карантинні обмеження вводять в Києві, в матеріалі РБК-Україна.

З завтрашнього дня в Київ повертають спецпропуски для громадського транспорту, зокрема для метро.

Тобто проїзд можливий виключно для перевезення працівників підприємств критично важливої інфраструктури.

Також у місті закривають всі школи та дитячі садочки. До посиленого локдауну було дозволено навчання учнів 1-4 класів в школах, а також роботу дитсадків. Як повідомив мер Києва, їх закривають через критичну ситуацію з коронавірусом.

Крім того, власникам магазинів та інших закладів торгівлі в Києві рекомендую ввести пріоритетний час з 10:00 до 12:00 для обслуговування пенсіонерів.

Також державним і комунальним лікарням заборонили проводити планові госпіталізації, крім випадків допомоги вагітним, породіллям та новонародженим; допомоги онкохворим; інших випадків при реальній загрозі життю пацієнта.

Зазначимо, що з 1 квітня в місті заборонили роботу ярмарків. Ця заборона буде діяти мінімум до 12 квітня.

Нагадаємо, голова МОЗ України Максим Степанов заявив, що у Києві спостерігається найбільш напружена ситуація з госпіталізаціями через коронавірус. У столиці показник заповнювання ліжок з киснем становить 85,8%.

Крім того, МОЗ прогнозував ріст нових COVID-випадків в найближчі один-два тижні.

Тим часом, у трьох областях "червоної" зони покращилась ситуація з коронавірусом.

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