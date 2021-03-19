Локдаун во Львове: как ужесточили ограничения в городе с 19 марта

Сегодня, 19 марта во Львове вступает в силу жесткий карантин. Местные власти приняли решение о введении ограничений локдауна из-за критической эпидобстановки.
Подробно о ситуации во Львове и полный список запретов - в материале РБК-Украина.
Городская комиссия по ТЭБ и ЧС утвердила усиление карантина во Львове на период с пятницы 19-го марта до 28 марта.
Кроме того, подобное решение было принято на заседании региональной комиссии. Таким образом, с сегодняшнего дня по всей территории области вводятся дополнительные ограничения на 10 дней.
Срок локдауна может быть продлен, если эпидемиологическая обстановка не улучшится.
По показателям заболеваемости Львовская область пока находится в "оранжевой" зоне, однако большинство новых запретов соответствуют "красному" уровню.
При этом рынки во Львове закрывать пока не планируют. Как сообщил городской голова Андрей Садовый, на рынках будет проводиться жесткий мониторинг соблюдения эпидемических требований. При выявлении нарушений рынок закроют.
В обычном режиме будут работать только супермаркеты, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта, АЗС (без зон кафе).
Школьники 1-4 классов с 22 по 28 марта уйдут на каникулы. Старшеклассники продолжат учиться в дистанционном режиме. Такой формат уроков ввели во Львове для учеников 5-11 классов еще с 16 марта.
Также на время усиленных ограничений запрещено посещение частных школ, кружков и внешкольных секций. Детские сады продолжат работать без ограничений.
Общественный транспорт Львова продолжит курсировать в обычном режиме. Дополнительные ограничения вводить не будут. Остается обязательным требование соблюдать масочный режим, число пассажиров в салоне - не более количества сидячих мест.
В "Укрзализныце" сообщили, что несмотря на усиление ограничений, курсирование поездов дальнего следования через Львов продолжится.
Львовская область находится в "оранжевой" зоне по критериям Минздрава, а ее ограничения не предполагают запрет на посадку/высадку пассажиров ж/д транспорта в регионе данной зоны.
Ранее сообщалось, что сразу несколько городов и регионов усиливают ограничения на этой неделе. В частности, строгий карантин вводится в Киеве, Полтаве, Харьковской области.
Напомним, Киев объявляет жесткий карантин с 20 марта на три недели. Во время локдауна закроются ТРЦ, кино, музеи, театры, будет запрещено обслуживание посетителей в заведениях общепита.