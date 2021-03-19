Локдаун у Львові: як посилили обмеження в місті з 19 березня

Львів йде на 10-денний локдаун

Міська комісія з ТЕБ та НС затвердила посилення карантину у Львові на період з п'ятниці 19-го березня до 28 березня.

Крім того, подібне рішення було прийнято на засіданні регіональної комісії. Таким чином, з сьогоднішнього дня по всій території області вводяться додаткові обмеження на 10 днів.

Термін локдауна може бути продовжений, якщо епідеміологічна обстановка не покращиться.

За показниками захворюваності Львівська область поки знаходиться в "помаранчевій" зоні, проте більшість нових заборон відповідають "червоному" рівню.

Перелік обмежень із 19 березня

закриваються музеї, театри, кіно, концертні майданчики і інші установи культури;

не працюватимуть розважальні заклади;

переносяться всі масові заходи;

заклади громадського харчування зможуть обслуговувати клієнтів виключно на доставку і в режимі "з собою";

забороняється прийом відвідувачів у ТРЦ, за винятком магазинів продовольчих товарів, побутової хімії, засобів гігієни, зоомагазинів і аптек на території ТРЦ;

непродовольчі магазини зможуть продовжувати роботу тільки на видачу попередньо оформлених замовлень;

забороняється проведення групових тренувань в спортзалах і фітнес-центрах (відвідування спортклубів можливо за попереднім записом);

обмежується режим роботи салонів краси та перукарень - тільки за записом.

При цьому ринки у Львові закривати поки не планують. Як повідомив міський голова Андрій Садовий, на ринках буде проводитись жорсткий моніторинг дотримання епідемічних вимог. При виявленні порушень ринок закриють.

У звичайному режимі працюватимуть тільки супермаркети, продуктові магазини, аптеки, банки, пошта, АЗС (без зон кафе).

Навчальні заклади відправили на канікули і дистанційку

Школярі 1-4 класів з 22 по 28 березня підуть на канікули. Старшокласники продовжать вчитися в дистанційному режимі. Такий формат уроків ввели у Львові для учнів 5-11 класів ще з 16 березня.

Також на час посилених обмежень заборонено відвідування приватних шкіл, гуртків та позашкільних секцій. Дитячі садки продовжать працювати без обмежень.

Як буде працювати транспорт

Громадський транспорт Львова курсуватиме в звичайному режимі. Додаткові обмеження вводити не будуть. Залишається обов'язковою вимога дотримуватися маскового режиму, число пасажирів в салоні - не більше кількості сидячих місць.

Рух поїздів не зупиняється

В "Укрзалізниці" повідомили, що незважаючи на посилення обмежень, курсування поїздів далекого прямування через Львів продовжиться.

Львівська область знаходиться в "помаранчевій" зоні за критеріями МОЗ, а її обмеження не передбачають заборону на посадку/висадку пасажирів залізничного транспорту в регіоні даної зони.