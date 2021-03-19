Локдаун у Львові: як посилили обмеження в місті з 19 березня

Сьогодні, 19 березня у Львові набуває чинності жорсткий карантин. Місцева влада ухвалила рішення про введення обмежень локдауна через критичне епідеміологічне положення.
Детально про ситуацію у Львові і повний список заборон - в матеріалі РБК-Україна.
Міська комісія з ТЕБ та НС затвердила посилення карантину у Львові на період з п'ятниці 19-го березня до 28 березня.
Крім того, подібне рішення було прийнято на засіданні регіональної комісії. Таким чином, з сьогоднішнього дня по всій території області вводяться додаткові обмеження на 10 днів.
Термін локдауна може бути продовжений, якщо епідеміологічна обстановка не покращиться.
За показниками захворюваності Львівська область поки знаходиться в "помаранчевій" зоні, проте більшість нових заборон відповідають "червоному" рівню.
При цьому ринки у Львові закривати поки не планують. Як повідомив міський голова Андрій Садовий, на ринках буде проводитись жорсткий моніторинг дотримання епідемічних вимог. При виявленні порушень ринок закриють.
У звичайному режимі працюватимуть тільки супермаркети, продуктові магазини, аптеки, банки, пошта, АЗС (без зон кафе).
Школярі 1-4 класів з 22 по 28 березня підуть на канікули. Старшокласники продовжать вчитися в дистанційному режимі. Такий формат уроків ввели у Львові для учнів 5-11 класів ще з 16 березня.
Також на час посилених обмежень заборонено відвідування приватних шкіл, гуртків та позашкільних секцій. Дитячі садки продовжать працювати без обмежень.
Громадський транспорт Львова курсуватиме в звичайному режимі. Додаткові обмеження вводити не будуть. Залишається обов'язковою вимога дотримуватися маскового режиму, число пасажирів в салоні - не більше кількості сидячих місць.
В "Укрзалізниці" повідомили, що незважаючи на посилення обмежень, курсування поїздів далекого прямування через Львів продовжиться.
Львівська область знаходиться в "помаранчевій" зоні за критеріями МОЗ, а її обмеження не передбачають заборону на посадку/висадку пасажирів залізничного транспорту в регіоні даної зони.
Раніше повідомлялося, що відразу кілька міст і регіонів підсилюють обмеження на цьому тижні. Зокрема, строгий карантин вводиться в Києві, Полтаві, Харківській області.
Нагадаємо, Київ оголошує жорсткий карантин з 20 березня на три тижні. На час локдауна закриються ТРЦ, кіно, музеї, театри, буде заборонено обслуговування відвідувачів в закладах громадського харчування.