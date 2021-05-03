Локдаун не помог: в Турции зафиксировали 340 смертей от COVID-19

В марте власти страны сначала смягчили карантинные ограничения, однако инфекция резко усилилась. В пятницу в Турции зарегистрированы рекордные 394 смертельных случая, связанных с вирусом. После этого карантин решили усилить.

В пятницу правительство объявило о начале общенационального локдауна. в Турции закрыли школы и многие предприятия, ввели комендантский час.