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Локдаун не помог: в Турции зафиксировали 340 смертей от COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Ужесточение карантина в Турции не помогло справиться с пандемией коронавируса. В стране зафиксировали 340 смертей от COVID-19 в воскресенье, 2 марта.

Об этом сообщает Reuters.

В марте власти страны сначала смягчили карантинные ограничения, однако инфекция резко усилилась. В пятницу в Турции зарегистрированы рекордные 394 смертельных случая, связанных с вирусом. После этого карантин решили усилить.

В пятницу правительство объявило о начале общенационального локдауна. в Турции закрыли школы и многие предприятия, ввели комендантский час.

Напомним, в Турции ввели общенациональный локдаун, который будет действовать до 17 мая. Там закрыли офисы, садики и школы.

Ранее сообщалось, что в Турции хотят отменить ПЦР-тесты для украинцев.

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