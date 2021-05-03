Локдаун не допоміг: у Туреччині зафіксували 340 смертей від COVID-19

Посилення карантину в Туреччині не допомогло впоратися з пандемією коронавірусу. У країні зафіксували 340 смертей від COVID - 19 у неділю, 2 березня.
Про це повідомляє Reuters.
У березні влада країни спочатку пом'якшила карантинні обмеження, проте інфекція різко посилилася. У п'ятницю в Туреччині зареєстровано рекордні 394 смертельних випадки, пов'язаних з вірусом. Після цього карантин вирішили посилити.
У п'ятницю уряд оголосив про початок загальнонаціонального локдауну. у Туреччині закрили школи і багато підприємств, ввели комендантську годину.
Нагадаємо, у Туреччині ввели загальнонаціональний локдаун, який діятиме до 17 травня. Там закрили офіси, садочки та школи.
Раніше повідомлялося, що у Туреччині хочуть скасувати ПЛР-тести для українців.