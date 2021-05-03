Локдаун не допоміг: у Туреччині зафіксували 340 смертей від COVID-19

У березні влада країни спочатку пом'якшила карантинні обмеження, проте інфекція різко посилилася. У п'ятницю в Туреччині зареєстровано рекордні 394 смертельних випадки, пов'язаних з вірусом. Після цього карантин вирішили посилити.

У п'ятницю уряд оголосив про початок загальнонаціонального локдауну. у Туреччині закрили школи і багато підприємств, ввели комендантську годину.