Львов готовит карантинные меры на Пасху: как будут отмечать праздник

Карантин во Львове не будет ослаблен на Пасху, праздник будут отмечать с учетом ограничений. На сегодня местная власть готовит соответствующий протокол.

По его словам, за последние два дня во Львове снова фиксируется рост заболеваемости COVID. В связи с приближающимися праздниками определяются с форматом освящения.

"Сейчас мы разрабатываем протокол, согласно которому это все будет происходить: на открытом воздухе, с соблюдением большой дистанции между верующими. Также священнослужители позволят самостоятельно освятить пасхальные корзины дома святой водой", - отметил Садовой.

Он также добавил, что нельзя допускать большого скопления людей в одном месте.