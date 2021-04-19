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Львів готує карантинні заходи на Великдень: як відзначатимуть свято

Автор: РБК-Україна

Карантин у Львові не буде ослаблений на Великдень, свято відзначатимуть з урахуванням обмежень. На сьогодні місцева влада готує відповідний протокол.

Про це розповів мер Андрій Садовий, передає сайт міської ради.

За його словами, за останні два дні у Львові знову фіксується зростання захворюваності на COVID. У зв'язку зі святами визначаються з форматом освячення.

"Зараз ми розробляємо протокол, згідно з яким це все буде відбуватися: на відкритому повітрі, з дотриманням великої дистанції між вірянами. Також священнослужителі дозволять самостійно освятити великодні кошики вдома святою водою", - зазначив Садовий.

Він також додав, що не можна допускати великого скупчення людей в одному місці.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України заявило, що не планує ініціювати нові обмеження на великодні та травневі свята, оскільки адаптивний карантин демонструє свою дієвість.

У той же час у зв'язку з важкою ситуацією в Києві карантин можуть посилити на Великдень. Місто вже готує додаткові заходи, щоб попередити інфекційний вибух.

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