Львів готує карантинні заходи на Великдень: як відзначатимуть свято

Карантин у Львові не буде ослаблений на Великдень, свято відзначатимуть з урахуванням обмежень. На сьогодні місцева влада готує відповідний протокол.

За його словами, за останні два дні у Львові знову фіксується зростання захворюваності на COVID. У зв'язку зі святами визначаються з форматом освячення.

"Зараз ми розробляємо протокол, згідно з яким це все буде відбуватися: на відкритому повітрі, з дотриманням великої дистанції між вірянами. Також священнослужителі дозволять самостійно освятити великодні кошики вдома святою водою", - зазначив Садовий.

Він також додав, що не можна допускати великого скупчення людей в одному місці.