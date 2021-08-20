Львов открыл запись на вакцинацию второй дозой Moderna

"Открыта онлайн-запись для прививки второй дозой вакцины Moderna во Львове для всех", - говорится в сообщении.

В сервисе обращают внимание граждан на то, что прививки препаратом Moderna смогут получить лишь те, кто нуждается во введении второй дозы.

Известно, что сейчас в городе функционирует 10 пунктов массовой вакцинации.

Кроме этого действуют пункты прививок на базе медучреждений, где также можно пройти иммунизацию по имеющимся в бригаде вакцинам.