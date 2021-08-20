Львів відкрив запис на вакцинацію другою дозою Moderna

У Львові можна отримати другу дозу вакцини Moderna. Записатися на ревакцинацію можна вже сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.
"Відкрито онлайн-запис для щеплення другою дозою вакцини Moderna у Львові для всіх", - йдеться в повідомленні.
У сервісі звертають увагу громадян на те, що щеплення препаратом Moderna зможуть отримати лише ті, хто потребує введення другої дози.
Відомо, що наразі у місті функціонує 10 пунктів масової вакцинації.
Крім цього діють пункти щеплень на базі медзакладів, де також можна пройти імунізацію за наявними у бригаді вакцинами.
Нагадаємо, що у Києві також сьогодні відкрили онлайн-запис на щеплення другою дозою вакцини Moderna.