Львів відкрив запис на вакцинацію другою дозою Moderna

"Відкрито онлайн-запис для щеплення другою дозою вакцини Moderna у Львові для всіх", - йдеться в повідомленні.

У сервісі звертають увагу громадян на те, що щеплення препаратом Moderna зможуть отримати лише ті, хто потребує введення другої дози.

Відомо, що наразі у місті функціонує 10 пунктів масової вакцинації.

Крім цього діють пункти щеплень на базі медзакладів, де також можна пройти імунізацію за наявними у бригаді вакцинами.