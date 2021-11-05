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Львов ввел "комендантский час" для ресторанов: новые ограничения карантина

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Львов, Пятница 05 ноября 2021 21:02
Львов ввел "комендантский час" для ресторанов: новые ограничения карантина Фото: Львов ввел "комендантское время" для ресторанов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во Львове кафе и ресторанам разрешено работать с 6:00 до 23:00. Однако после 23:00 эти заведения теперь не могут продавать алкоголь на вынос, а заказ должен выдаваться на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Так, во Львове после 23:00 ресторанам и другим заведениям общепита разрешено работать только на вынос, при этом они не могут торговать алкогольными напитками.

Также после 23:00 все заведения общественного питания должны быть закрытыми, а заказанную продукцию они могут выдавать через окошечко или другим способом. Курьер или забирающий еду на доставку не должен заходить внутрь помещения.

"Условно, если человек хочет пойти купить круассан или заказать кофе, то у него будет такая возможность. Однако возле такого заведения не должно быть скопления", - заявил заместитель городского головы Андрей Москаленко

Напомним, с 30 октября Львов находится в "красной" зоне карантина.

Кроме того, во Львове разрешили посещать музеи и галереи при наличии COVID-сертификата.

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