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Львів ввів "комендантський час" для ресторанів: нові обмеження карантину

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Львів, П'ятниця 05 листопада 2021 21:02
Львів ввів "комендантський час" для ресторанів: нові обмеження карантину Фото: Львів ввів "комендантський час" для ресторанів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Львові кафе та ресторанам дозволено працювати з 6:00 до 23:00. Однак після 23: 00 ці заклади тепер не можуть продавати алкоголь на винос, а замовлення має видаватися на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Таке рішення прийняла міська комісія з питань ТЕБ і НС.

Так, у Львові після 23:00 ресторанам та іншим закладам громадського харчування дозволено працювати тільки на винос, при цьому вони не можуть торгувати алкогольними напоями.

Також після 23:00 всі заклади громадського харчування повинні бути закритими, а замовлену продукцію вони можуть видавати через віконечко або іншим способом. Кур'єр або забирає їжу на доставку не повинен заходити всередину приміщення.

"Умовно, якщо людина хоче піти купити круасан або замовити каву, то у нього буде така можливість. Однак біля такого закладу не повинно бути скупчення", - заявив заступник міського голови Андрій Москаленко

Нагадаємо, з 30 жовтня Львів знаходиться в "червоній" зоні карантину.

Крім того, у Львові дозволили відвідувати музеї та галереї за наявності covid-сертифікату.

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