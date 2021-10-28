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Львов вводит ограничения для транспорта

Автор: Дмитрий Кузнецов

Львов с субботы, 29 октября, переходит в "красную" зону. Городской транспорт пока продолжит работать в прежнем режиме с веденными ранее ограничениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг мэра Львова Андрея Садового.

"Мы говорим о транспорте, который функционирует в городе Львове - это обязательный масочный режим, загруженность транспорта 50%, вакцинация водителей", - сказал он.

Мэр добавил, что льготные категории граждан смогут пользоваться городским транспортом с 11:00 до 16:00, за исключением участников боевых действий. По его словам, таким образом будет обеспечена возможность людям доехать на работу.

По его словам, если ситуация с коронавирусом не улучшится, то могут быть введены требования для проезда на транспорте по COVID-сертификату или ПЦР-тесту.

"Пока такого требования нет", - добавил Садовой.

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