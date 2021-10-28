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Львів вводить обмеження для транспорту

Автор: Дмитрий Кузнецов

Львів з суботи, 29 жовтня, переходить у "червону" зону. Міський транспорт поки продовжить працювати в колишньому режимі з веденими раніше обмеженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг мера Львова Андрія Садового.

"Ми говоримо про транспорт, який функціонує в місті Львові - це обов'язковий масочний режим, завантаженість транспорту 50%, вакцинація водіїв", - сказав він.

Мер додав, що пільгові категорії громадян зможуть користуватися міським транспортом з 11:00 до 16:00, за винятком учасників бойових дій. За його словами, таким чином буде забезпечена можливість людям доїхати на роботу.

За його словами, якщо ситуація з коронавірусом не покращиться, то можуть бути введені вимоги для проїзду на транспорті по COVID-сертифікату або ПЛР-тесту.

"Поки такої вимоги немає", - додав Садовий.

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