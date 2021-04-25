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Одесская область перешла из "красной" зоны карантина в "желтую"

Новина українською → Одесса, Воскресенье 25 апреля 2021 09:30
Одесская область перешла из "красной" зоны карантина в "желтую" Фото: Одесская область покинула "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня Одесская область вышла из "красной " зоны карантина. Регион сразу перешел в "желтую" зону.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, с сегодняшнего дня в регионе ослабили карантин. В области снимают запрет с работы ТРЦ, кафе, ресторанов массовых мероприятий.

Поэтому вступают в силу ограничения "желтой" зоны.

Сейчас в "красной" зоне остаются Киев и 11 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Напомним, по прогнозам Министерства здравоохранения Украины, "красную " зону покинут Киев и пять областей. Регионы должны перейти в "желтую" зону на следующей неделе.

Отметим, Минздрав не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Впрочем, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений.

Кроме того, местные власти Киева могут принять решение о выходе города из локдауна уже на следующей неделе. Решение примут в пятницу на следующей неделе или в течение недели.

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