Во Львове продлили карантин, но ослабили некоторые ограничения

Во Львове продлили усиленный карантин до 4 мая. Однако местные власти приняли решение ослабить некоторые карантинные ограничения.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Telegram.
"Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям усиленный карантин во Львове продлен до 4 мая", - сообщил он.
С понедельника, 19 апреля, учащиеся 1-4 вернутся на очное обучение.
Также в городе смогут работать непродовольственные рынки по отдельному протоколу. Также будет разрешено работать летним площадкам и террасам заведений общественного питания.
"Но все это со строгим соблюдением всех карантинных требований! Нарушителей закроем в тот же день", - подчеркнул мэр Львова.
Напомним, во Львове в рамках локдауна закрытые музеи, театры, ТРЦ и другие развлекательные заведения, кафе и рестораны работают только на вынос или на доставку, транспорт работает в режиме спецперевозок, школы переведены на дистанционное обучение, все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, чьи родители работают.