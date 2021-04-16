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Во Львове продлили карантин, но ослабили некоторые ограничения

Автор: РБК-Украина

Во Львове продлили усиленный карантин до 4 мая. Однако местные власти приняли решение ослабить некоторые карантинные ограничения.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Telegram.

"Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям усиленный карантин во Львове продлен до 4 мая", - сообщил он.

С понедельника, 19 апреля, учащиеся 1-4 вернутся на очное обучение.

Также в городе смогут работать непродовольственные рынки по отдельному протоколу. Также будет разрешено работать летним площадкам и террасам заведений общественного питания.

"Но все это со строгим соблюдением всех карантинных требований! Нарушителей закроем в тот же день", - подчеркнул мэр Львова.

Напомним, во Львове в рамках локдауна закрытые музеи, театры, ТРЦ и другие развлекательные заведения, кафе и рестораны работают только на вынос или на доставку, транспорт работает в режиме спецперевозок, школы переведены на дистанционное обучение, все детские сады перешли в режим дежурных групп для детей, чьи родители работают.

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Новости Украины КарантинЛьвовАндрей Садовый
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