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У Львові продовжили карантин, але послабили деякі обмеження

Автор: РБК-Україна

У Львові продовжили посилений карантин до 4 травня. Проте місцева влада прийняла рішення послабити деякі карантинні обмеження.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в Telegram.

"Рішенням комісії з надзвичайних ситуацій посилений карантин у Львові продовжено до 4 травня", - повідомив він.

З понеділка, 19 квітня, учні 1-4 повернуться на очне навчання.

Також в місті зможуть працювати непродовольчі ринки за окремим протоколом. Також буде дозволено працювати літнім майданчикам і терасах закладів громадського харчування.

"Але все це з суворим дотриманням всіх карантинних вимог! Порушників закриємо в той же день", - підкреслив мер Львова.

Нагадаємо, у Львові в рамках локдауну закриті музеї, театри, ТРЦ та інші розважальні заклади, кафе і ресторани працюють тільки на винос або на доставку, транспорт працює в режимі спецперевозок, школи переведені на дистанційне навчання, всі дитячі садки перейшли в режим чергових груп для дітей, чиї батьки працюють.

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Новини України КарантинЛьвівАндрій Садовий
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