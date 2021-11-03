Во Львове разрешили посещать музеи и галереи, но есть условие

Во Львове с четверга, 4 ноября, разрешили посещать музеи и галереи. Однако для их посещения потребуется COVID-сертификат.

Такое решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании.

Так, Комиссия приняла решение разрешить посещение музеев и галерей индивидуальными посетителями без проведения экскурсий, при наличии у всех работников и посетителей:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (две дозы);

отрицательный ПЦР-тест на COVID;

экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не позднее чем за 72 часа до посещения заведения;

документа от врача о наличии противопоказаний к вакцинации;

документа о переносе болезни, который действителен 180 дней со дня выявления заболевания.

При этом музеи и галереи смогут принимать посетителей в расчете один человек на 10 кв.м или не более 50% заполненности площади помещения.