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Во Львове разрешили посещать музеи и галереи, но есть условие

Автор: Валерия Полищук

Во Львове с четверга, 4 ноября, разрешили посещать музеи и галереи. Однако для их посещения потребуется COVID-сертификат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Такое решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании.

Так, Комиссия приняла решение разрешить посещение музеев и галерей индивидуальными посетителями без проведения экскурсий, при наличии у всех работников и посетителей:

  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (две дозы);
  • отрицательный ПЦР-тест на COVID;
  • экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не позднее чем за 72 часа до посещения заведения;
  • документа от врача о наличии противопоказаний к вакцинации;
  • документа о переносе болезни, который действителен 180 дней со дня выявления заболевания.

При этом музеи и галереи смогут принимать посетителей в расчете один человек на 10 кв.м или не более 50% заполненности площади помещения.

Напомним, с 30 октября Львов находится в "красной" зоне карантина.

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