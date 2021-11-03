Во Львове разрешили посещать музеи и галереи, но есть условие

Во Львове с четверга, 4 ноября, разрешили посещать музеи и галереи. Однако для их посещения потребуется COVID-сертификат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
Такое решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании.
Так, Комиссия приняла решение разрешить посещение музеев и галерей индивидуальными посетителями без проведения экскурсий, при наличии у всех работников и посетителей:
При этом музеи и галереи смогут принимать посетителей в расчете один человек на 10 кв.м или не более 50% заполненности площади помещения.
Напомним, с 30 октября Львов находится в "красной" зоне карантина.