RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Львові дозволили відвідувати музеї та галереї, але є умова

Автор: Валерія Поліщук

У Львові з четверга, 4 листопада, дозволили відвідувати музеї та галереї. Однак для їх відвідування буде потрібно COVID-сертифікат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Таке рішення прийняла міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.

Так, комісія прийняла рішення дозволити відвідування музеїв і галерей індивідуальними відвідувачами без проведення екскурсій, при наявності у всіх працівників і відвідувачів:

  • документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (дві дози);
  • негативний ПЛР-тест на COVID;
  • експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного не пізніше ніж за 72 години до відвідування закладу;
  • документа від лікаря про наявність протипоказань до вакцинації;
  • документа про перенесення хвороби, який дійсний 180 днів з дня виявлення захворювання.

При цьому музеї та галереї зможуть приймати відвідувачів в розрахунку одна людина на 10 кв.м або не більше 50% заповненості площі приміщення.

Нагадаємо, з 30 жовтня Львів знаходиться в "червоній" зоні карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівКарантин