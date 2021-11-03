У Львові дозволили відвідувати музеї та галереї, але є умова

У Львові з четверга, 4 листопада, дозволили відвідувати музеї та галереї. Однак для їх відвідування буде потрібно COVID-сертифікат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
Таке рішення прийняла міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.
Так, комісія прийняла рішення дозволити відвідування музеїв і галерей індивідуальними відвідувачами без проведення екскурсій, при наявності у всіх працівників і відвідувачів:
При цьому музеї та галереї зможуть приймати відвідувачів в розрахунку одна людина на 10 кв.м або не більше 50% заповненості площі приміщення.
Нагадаємо, з 30 жовтня Львів знаходиться в "червоній" зоні карантину.