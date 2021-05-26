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Во Львове на стадионе хотят открыть центр массовой COVID-вакцинации

Автор: Андрей Василюк

Центр вакцинации населения планируют открыть на футбольном стадионе "Арена Львов". Он больше всего соответствует рекомендациям министерства для обустройства центров.

Об этом глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий сообщил на своей странице в Facebook по результатам совещания с министром здравоохранения Виктором Ляшко.

"Сейчас речь шла о том, чтобы создать такой центр на стадионе Арена Львов. Этот объект больше всего соответствует рекомендациям министерства для обустройства центров", - рассказал Козицкий.

Председатель Львовской ОГА считает, что открытие такого центра позволит делать прививки от COVID-19 для как можно большему количеству взрослого населения (в первую очередь - зарегистрированным лицам через приложение "Дія", - и предоставит своевременный доступ к вакцинам.

По его словам, сейчас необходимо урегулировать ряд организационных вопросов, в первую очередь это касается кадрового обеспечения работы центра. Ведь к процессу вакцинации будут привлекать не только медиков, но и волонтеров и студентов медицинских учреждений.

Также надо выбрать тип центра вакцинации, чтобы знать, скольких людей за день он обеспечит вакциной.

На рассмотрении в ОГА сейчас и вопрос материального обеспечения центров холодильным оборудованием, компьютерной техникой, стабильным сообщением с электронными сетями, охраной во время и после работы.

"Проблемным вопросом остается расположение стадиона, объект есть вне города, в связи с этим подъезд может быть затруднен. Именно поэтому будем рассматривать альтернативные варианты размещения центров вакцинации, чтобы приблизить их ко Львову и обеспечить беспрепятственный подъезд населения из окрестностей города или области", - отметил Козицкий.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине сделали 16 387 прививок от коронавируса. Одну дозу получил 5 221 человек, полностью иммунизированные - 11 166 человек.

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