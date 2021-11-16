Во Львове старшеклассники продолжат учиться на дистанционке

По словам первого заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, уровень заболеваемости в городе не позволяет возобновить очное обучение для учащихся 5-11 классов.

Комиссия решила наблюдать за эпидпоказателями до пятницы, 19 ноября. После этого снова будет рассматриваться вопрос по поводу возвращения школьников за парты.

"Если показатели позволят ослабить карантин и восстановить очное обучение, мы это сделаем. По состоянию на сегодняшний день показатели заболеваемости не позволяют этого сделать", - заявил Андрей Москаленко.

Отметим, что во Львовской области ученики 5-11 классов и студенты высших учебных заведений возвращаются к очному обучению с 22 ноября.