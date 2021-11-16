У Львові старшокласники продовжать навчатись дистанційно

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, рівень захворюваності в місті не дозволяє відновити очне навчання для учнів 5-11 класів.

Комісія вирішила спостерігати за епідпоказниками до п'ятниці, 19 листопада. Після цього знову розглядатиметься питання щодо повернення школярів за парти.

"Якщо показники дозволять послабити карантин та відновити очне навчання, ми це зробимо. Станом на сьогодні показники захворюваності не дозволяють цього зробити", - заявив Андрій Москаленко.

Зазначимо, що у Львівській області учні 5-11 класів та студенти вищих навчальних закладів повертаються до очного навчання з 22 листопада.