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Львовская область может перейти в "красную" зону: когда и при каком условии

Автор: Мария Кучерявец

Львовская область может перейти в "красную" зону адаптивного карантина уже в течение недели. Это может произойти при условии, если эпидситуация в регионе будет продолжать ухудшаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора департамента здравоохранения Ореста Чемериса во время брифинга.

Он отметил, что сейчас область находится в "желтой" зоне карантина, однако ситуация с COVID-заболеваемостью стремительно ухудшается.

"Тенденции и динамика, которую мы имеем, дает основания говорить о том, что через семь-восемь дней мы имеем все шансы оказаться в "красной" зоне. Динамика сейчас отрицательная. Сейчас мы говорим о том, что все хорошо, но есть объективные показатели, которые дают основания говорить о том, что в ближайшее время мы все же ожидаем усиления карантина", - рассказал Чемерис.

Напомним, во Львове городской голова Андрей Садовый заявил, что город уже на пороге к "красной" зоне адаптивного карантина.

Добавим, с 10 октября Харьков переходит в "оранжевую" карантинную зону.

Отметим, в Украине стремительно растет количество новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки 16 362 заражения.

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