Львівська область може перейти в "червону" зону: коли та за якої умови

Він зазначив, що наразі область перебуває в "жовтій" зоні карантину, однак ситуація із COVID-захворюваністю стрімко погіршується.

"Тенденції та динаміка, яку ми маємо, дає підстави говорити про те, що через сім-вісім днів ми маємо усі шанси опинитися у "червоній" зоні. Динаміка зараз є негативна. Зараз ми говоримо про те, що все добре, але є об’єктивні показники, які дають підстави говорити про те, що найближчим часом ми все ж очікуємо посилення карантину", - розповів Чемерис.