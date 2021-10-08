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Львівська область може перейти в "червону" зону: коли та за якої умови

Автор: Марія Кучерявець

Львівська область може перейти в "червону" зону адаптивного карантину вже за тиждень. Це може статися за умови, якщо епідситуація в регіоні продовжуватиме погіршуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту охорони здоров’я Ореста Чемериса під час брифінгу.

Він зазначив, що наразі область перебуває в "жовтій" зоні карантину, однак ситуація із COVID-захворюваністю стрімко погіршується.

"Тенденції та динаміка, яку ми маємо, дає підстави говорити про те, що через сім-вісім днів ми маємо усі шанси опинитися у "червоній" зоні. Динаміка зараз є негативна. Зараз ми говоримо про те, що все добре, але є об’єктивні показники, які дають підстави говорити про те, що найближчим часом ми все ж очікуємо посилення карантину", - розповів Чемерис.

Нагадаємо, у Львові міський голова Андрій Садовий заявив, що місто вже на порозі до "червоної" зону адаптивного карантину.

Додамо, з 10 жовтня Харків переходить в "помаранчеву" карантинну зону.

Зазначимо, в Україні стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу 16 362 зараження.

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