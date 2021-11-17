Во Львовской области с 22 ноября будут действовать новые правила карантина: что изменится

Указано, что решение о возобновлении очного обучения в учебных заведениях приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС 15 ноября.

Учебные заведения

Так, с 22 ноября заработают все учебные заведения - детские сады, школы, лицеи, учреждения профтехобразования, вузы по всей территории области. Однако невакцинированные работники будут отстранены от работы.

Работа общественного транспорта

Новые правила перевозки пассажиров общественным транспортом предусматривают, что ездить в транспорте междугородного (внутриобластного) сообщения смогут только пассажиры, имеющие сертификат о получении одной или двух доз вакцины от COVID или отрицательный ПЦР или экспресс-тест, или справку о выздоровлении.

"Кроме того, в междугородних маршрутах будут работать мобильные группы, и будет строго запрещено пользоваться маршрутным транспортом пассажирам без определенных документов", - отмечают во Львовской ОГА.