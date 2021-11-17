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Во Львовской области с 22 ноября будут действовать новые правила карантина: что изменится

Автор: Мария Кучерявец

Во Львовской области с 22 ноября возобновят работу садики, школы и ВУЗы. Вместе с тем пользоваться общественным транспортом смогут жители с COVID-сертификатами или отрицательным результатом ПЦР теста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Львовской ОГА.

Указано, что решение о возобновлении очного обучения в учебных заведениях приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС 15 ноября.

Учебные заведения

Так, с 22 ноября заработают все учебные заведения - детские сады, школы, лицеи, учреждения профтехобразования, вузы по всей территории области. Однако невакцинированные работники будут отстранены от работы.

Работа общественного транспорта

Новые правила перевозки пассажиров общественным транспортом предусматривают, что ездить в транспорте междугородного (внутриобластного) сообщения смогут только пассажиры, имеющие сертификат о получении одной или двух доз вакцины от COVID или отрицательный ПЦР или экспресс-тест, или справку о выздоровлении.

"Кроме того, в междугородних маршрутах будут работать мобильные группы, и будет строго запрещено пользоваться маршрутным транспортом пассажирам без определенных документов", - отмечают во Львовской ОГА.

Напомним, сегодня во Львовской ОГА заявили, что показатели заболеваемости коронавирусом в регионе начали постепенно снижаться. Таким образом, область может выйти из "красной" зоны адаптивного карантина через две недели.

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