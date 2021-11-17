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У Львівській області з 22 листопада діятимуть нові правила карантину: що зміниться

Автор: Марія Кучерявець

У Львівській області з 22 листопада відновлять роботу садочки, школи та ВНЗ. Разом з тим користуватися громадським транспортом зможуть мешканці з COVID-сертифікатами чи негативним результатом ПЛР тесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Львівської ОДА.

Зазначено, що рішення про відновлення очного навчання у закладах освіти прийняла обласна комісія ТЕБ і НС 15 листопада.

Заклади освіти

Так, з 22 листопада запрацюють всі заклади освіти - дитячі садки, школи, ліцеї, заклади профтехосвіти, ВНЗ по всій території області. Однак невакциновані працівники будуть відсторонені від роботи.

Робота громадського транспорту

Нові правила перевезення пасажирів громадським транспортом передбачають, що їздити у транспорті міжміського (внутрішньообласного) сполучення зможуть лише пасажири, які мають сертифікат про отримання однієї або двох доз вакцини від ковіду, або негативний ПЛР- чи експрес-тест, або довідку про одужання.

"Окрім того, в міжміських маршрутах працюватимуть мобільні групи, і буде суворо заборонено користуватися маршрутним транспортом пасажирам без визначених документів", - зазначають у Львівській ОДА.

Нагадаємо, сьогодні у Львівській ОДА заявили, що показники захворюваності на коронавірус у регіоні почали поступово знижуватися. Таким чином, область може вийти з "червоної" зони адаптивного карантину за два тижні.

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