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У Львівській області хочуть посилити карантин: названо причину

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Львівська область, Вівторок 25 січня 2022 12:03
У Львівській області хочуть посилити карантин: названо причину Фото: у Львівській області хочуть посилити карантин (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Через спалах коронавірусу обласна комісія ТЕБ і НС збирається посилити карантин у Львівській області. Йдеться про дистанційне навчання, заборону розважальних заходів та обмеження проїзду в громадському транспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівський портал".

Зокрема, через стрімке зростання захворюваності коронавірусом Львівська область вже відповідає критеріям "червоної" зони епіднебезпеки, проте офіційно в цю зону державна комісія ТЕБ і НС її ще не перевела. При цьому керівництво області вже готується до посилення карантину.

"Через спалах коронавірусу обласна комісія ТЕБ і НС збирається посилити карантин у Львівській області: перевести на "дистанційку" всі освітні заклади, крім дитсадків, заборонити розважальні заходи і обмежити проїзд у громадському транспорті", - повідомив керівник обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

"В 17:00. заплановано засідання обласної комісії ТЕБ і НС, яка збирається встановити, що з 26 січня у Львівській області:

  • всі навчальні заклади, крім дитсадків, переходять виключно на дистанційне навчання;
  • масові розважальні заходи - під тимчасовою забороною;
  • проїзд у громадському транспорті можливий при наповненості на 50%", - пише видання.

Також в області планують посилити контроль дотримання цих карантинних обмежень.

"У рішенні комісії ТЕБ і НС ми ще пропишемо, що якщо рівень захворюваності буде продовжувати рости, то з 1 лютого буде повністю припинена робота ресторанів, вони зможуть працювати тільки на винос. Також такі обмеження стосуватимуться спортивних залів, фітнес-клубів та інших подібних закладів. Таке рішення вимушене, але рівень і динаміка захворюваності змушують нас діяти на випередження, щоб попередити інтенсивне навантаження на систему охорони здоров'я", - сказав Орест Чемерис.

Нагадаємо, через зростання захворюваності коронавірусом в Україні все більше областей претендують на перехід в" червону " зону адаптивного карантину. В основному це стосується західних регіонів.

Раніше стало відомо, що Рівненська зона перейде в "червону" зону з 27 січня.

Зазначимо, експерти Київської школи економіки прогнозують захворюваність COVID на рівні до 55 000 випадків на добу.

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