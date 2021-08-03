Во Львовской области обнаружили девять подозрений на "Дельта"-штамм коронавирус

По словам руководителя Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Натальи Иванченко, результаты из Центра общественного здоровья еще ожидают.

"Три человека, образцы которых мы присылали, ожидают результаты. И у нас опять есть шесть подозрений на штамм "Дельта". Но и эти результаты мы тоже ждем из Центра общественного здоровья", - сказала она.

Она отметила, что люди, имеющие подозрения, прибывают либо из Индии, либо из России.

"Однако на сегодня есть случаи обнаружения штамма "Дельта" в Турции, США. Поэтому у лиц, которые прибывают и из этих стран и имеющих симптомы ОРВИ, есть основания подозревать штамм коронавируса "Дельта", - отметила Иванченко.