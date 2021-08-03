У Львівській області виявили дев'ять підозр на "Дельта"-штам коронавірусу

За словами керівника Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталії Іванченко, результати із Центру громадського здоров’я ще очікують.

"Три особи, зразки яких ми надсилали, очікують результати. І в нас знову є шість підозр на штам "Дельта". Але і на ці результати ми теж чекаємо з Центру громадського здоров’я", - сказала вона.

Вона зазначила, що люди, які мають підозри, прибувають або з Індії, або з Росії.

"Проте на сьогодні є випадки виявлення штаму "Дельта" у Туреччині, США. Тому в осіб, які прибувають і з цих країн та мають симптоми ГРВІ, є підстави підозрювати штам коронавірусу "Дельта", - зауважила Іванченко.