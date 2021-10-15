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Ляшко о бустерной вакцинации в Украине: скорее всего будет

Автор: Александр Мороз

В Украине скорее всего будет бустерная вакцинация от COVID. Но также рассматривается вариант повторной двойной вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра здравоохранения Виктора Ляшко для "Радио Свобода".

"Скорее всего будет. Но неизвестно, бустерные или повторно двойные вакцинации. Этот вопрос для рассмотрения. Но мы пока не в том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации", - отметил он.

Министр также в очередной раз призвал всех вакцинироваться от COVID-19.

"Все должны также понимать, что когда мы говорим вакцинироваться, то вакцинируемся, чтобы спасти свое собственное здоровье", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Национальная техническая группа экспертов скоро рассмотрит вопрос о бустерной вакцинации для людей с хроническими болезнями.

До этого эксперты ВОЗ рекомендовали бустерную прививку людям с ослабленным иммунитетом.

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Виктор ЛяшкоКоронавирусВакцинация