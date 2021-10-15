Ляшко про бустерну вакцинацію в Україні: швидше за все буде

В Україні швидше за все буде бустерна вакцинація від COVID. Але також розглядається варіант повторної подвійної вакцинації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка для "Радіо Свобода".
"Більше за все що буде. Але невідомо, бустерні або повторно подвійні вакцинації. Це питання для розгляду. Але ми поки не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про введення бустерної або повторної вакцинації", - зазначив він.
Міністр також в черговий раз закликав усіх вакцинуватися від COVID-19.
"Всі повинні також розуміти, що коли ми говоримо вакцинуватися, то вакцинуємося, щоб врятувати своє власне здоров'я", - додав Ляшко.
Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що Національна технічна група експертів скоро розгляне питання про бустерну вакцинацію для людей з хронічними хворобами.
До цього експерти ВООЗ рекомендували бустерне щеплення людям з ослабленим імунітетом.