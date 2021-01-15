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Минздрав об эффективности вакцины Sinovac: это не окончательные данные

Автор: Дмитрий Левицкий

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил различные данные по эффективности вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac в Бразилии, Турции и Индонезии. По его словам, это еще не окончательные данные.

Об этом говорится в интервью Ляшко для LB.ru

Как отметил главный санврач, Минздрав будет ждать официальных результатов испытания вакцины, которые должна обнародовать компания Sinovac. Он добавил, что официальные результаты должны были объявить еще 7 января.

"Это еще не окончательные данные... Исследования проводят на нескольких платформах, затем их собирают и объявляют результат", - пояснил он.

Ляшко напомнил, что контракт на закупку вакцины Sinovac предусматривает, что она должна показать эффективность 70% или выше.

"Четко прописано, что мы вакцину примем, только если она будет зарегистрирована и только если ее клиническая эффективность в третьей стадии исследований будет не менее чем 70%. Если будет меньше - это основание для того, чтобы по банковским гарантиям средства вернулись", - сказал санврач.

Однако, как отметил Ляшко, для регистрации вакцины любым регулятором ее эффективность может быть и 50,1%.

Напомним, вакцина компании Sinovac, которую заказала Украина, после испытаний в Бразилии показала эффективность чуть выше 50%.

Как писало РБК-Украина, в Турции и Индонезии эффективность вакцины Sinovac была выше.

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