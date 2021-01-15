МОЗ про ефективність вакцини Sinovac: це не остаточні дані

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив різні дані щодо ефективності вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac у Бразилії, Туреччині та Індонезії. За його словами, це ще не остаточні дані.

Про це йдеться в інтерв'ю Ляшка для LB.ua

Як зазначив головний санлікар, МОЗ чекатиме офіційних результатів випробування вакцини, які має оприлюднити компанія Sinovac. Він додав, що офіційні результати мали оголосити ще 7 січня.

"Це ще не остаточні дані... Дослідження проводять на кількох платформах, потім їх збирають і оголошують результат", - пояснив він.

Ляшко нагадав, що контракт на закупівлю вакцини Sinovac передбачає, що вона має показати ефективність 70% чи вище.

"Чітко прописано, що ми вакцину приймемо, тільки якщо вона буде зареєстрована і тільки якщо її клінічна ефективність у третій стадії досліджень буде не менш ніж 70%. Якщо буде менша - це підстава для того, щоб за банківськими гарантіями кошти повернулися", - сказав санлікар.

Однак, як зазначив Ляшко, для реєстрації вакцини будь-яким регулятором її ефективність може бути й 50,1%.

Нагадаємо, вакцина компанії Sinovac, яку замовила Україна, після випробувань у Бразилії показала ефективність трохи вище 50%.

Як писало РБК-Україна, у Туреччині та Індонезії ефективність вакцини Sinovac була вищою.