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Ляшко не исключил обязательную вакцинацию украинцев от COVID-19

Автор: Наталья Скороход

В Украине возможна обязательная вакцинация от коронавируса. Такую возможность не исключил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

На вопрос телеведущего: "Вы допускаете обязательную вакцинацию?", Ляшко ответил, что такая ситуация возможна.

"Предполагаю", - ответил Ляшко.

При этом он отметил, что пока что в Украине вакцинация будет добровольной, но правительство не исключает некоторые изменения.

"Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных", - уточнил Ляшко.

Напомним, что в Украине в больницы попадают люди, не прошедшие вакцинацию от коронавируса. По данным Минздрава, 98% госпитализированных с COVID-19, не сделали прививки.

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