Ляшко не виключив обов'язкову вакцинацію українців від COVID-19

На питання телеведучого: "Ви допускаєте обов'язкову вакцинацію?", Ляшко відповів, що така ситуація можлива.

"Припускаю", - відповів Ляшко.

При цьому він зазначив, що поки що в Україні вакцинація буде добровільною, але уряд не виключає деякі зміни.

"Сьогодні вакцинація безкоштовна і добровільна. Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли вводяться обмеження, але вони не працюють для вакцинованих", - уточнив Ляшко.