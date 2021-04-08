Ляшко назвал два условия выполнения плана COVID-вакцинации

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал два условия для выполнения плана вакцинации украинского населения от коронавируса. Минздрав хочет до конца 2021 года вакцинировать 70% взрослого населения.
Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".
По словам Ляшко, для выполнения этого плана нужно вакцинировать 6 млн человек ежемесячно и по 220 тысяч ежесуточно.
"Есть несколько переменных, которые будут влиять на выполнение этого плана. Первая - это наличие вакцин, должен быть по крайней мере 1 миллион (доз - ред.), чтобы мы могли задействовать все ресурсы нашей медицинской системы. Вторая - люди должны прийти вакцинироваться, мы активно должны их убедить", - пояснил он.
По состоянию на 8 апреля первую дозу вакцины от коронавируса получили 334 576 украинцев. Обе дозы вакцины получили лишь 2 человека. Вакцинация проводится только препаратом Covishield.
Напомним, в Офисе президента объяснили медленные темпы вакцинации тем, что Украина имеет недостаточное количество вакцин.
Добавим, по информации главы Минздрава Максима Степанова, Украина уже заключила контракты на поставку более 30 млн доз вакцин от коронавируса разных производителей.