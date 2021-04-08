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Ляшко назвав дві умови виконання плану COVID-вакцинації

Автор: Дмитро Левицький

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав дві умови для виконання плану вакцинації українського населення від коронавірусу. МОЗ хоче до кінця 2021 року вакцинувати 70% дорослого населення.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Ляшка, для виконання цього плану потрібно вакцинувати 6 млн людей щомісяця та по 220 тисяч щодоби.

"Є декілька змінних, які будуть впливати на виконання цього плану. Перша - це наявність вакцин, повинен бути принаймні 1 мільйон (доз - ред.), щоб ми могли задіяти всі ресурси нашої медичної системи. Друга - люди повинні прийти вакцинуватися, ми активно повинні їх переконати", - пояснив він.

Станом на 8 квітня першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 334 576 українців. Обидві дози вакцини отримали лише 2 людини. Вакцинація проводиться тільки препаратом Covishield.

Нагадаємо, в Офісі президента пояснили повільні темпи вакцинації тим, що Україна має недостатню кількість вакцин.

Додамо, за інформацією глави МОЗ Максима Степанова, Україна вже уклала контракти на поставку понад 30 млн доз вакцин від коронавірусу різних виробників.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнивакцинаціяВіктор ЛяшкоКоронавірусВакцина від коронавірусу
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