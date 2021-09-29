Ляшко объяснил, почему медиков не обязали вакцинироваться

Министерство здравоохранения Украины не включило медицинских работников в перечень профессий, для которых обязательна вакцинация, поскольку среди них уже более чем 80% привитых.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.
"Во-вторых, есть вопрос доступности к медицинской помощи. Если в больнице два реаниматолога и оба не будут вакцинированы, а следовательно – отстранены от работы, кто окажет медицинскую помощь? В данном случае отстранение может привести к ограничению доступа к медицинской помощи", - заявил он.
При этом министр добавил, что в будущем для медиков может рассматриваться условие об обязательной вакцинации.
Напомним, ранее Ляшко сообщил, что в Украине вводится обязательная вакцинация для ряда профессий.
Кроме того, Ляшко 29 сентября заявил, что документ находится на согласовании.